Due mamme con i loro bambini sono state travolte da un'auto sul marciapiede

Stavano passeggiando sul marciapiede, quando si sono viste arrivare addosso un'auto che stava sbandando. Una mamma di 31 anni che stava spingendo il passeggino con all'interno suo figlio di appena quattro mesi, e una seconda donna con a fianco il suo bambino di otto anni, sono state travolte sul marciapiede da una vettura, una Citroen C1 condotta da una donna di circa 55 anni.

Tutto è successo intorno alle 8 di venerdì 12 gennaio a Trento quando, per cause ancora da accertare, la persona alla guida della macchina, che proveniva dal lato opposto, ha perso il controllo del mezzo dopo una svolta ed è finita sul marciapiede, travolgendo la donna di 31 anni e i due figli, uno di 8 anni l'altro di pochi mesi.

Immediato è scattato l'allarme. Cinque le ambulanze intervenute sul luogo dell'incidente, che hanno immediatamente portato d'urgenza i tre feriti all'ospedale Santa Chiara del capoluogo. In tutto sono quattro le persone coinvolte. Si tratta dunque di due donne con i rispettivi figli. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. La prima madre, di 28 anni, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Sono invece in corso di diagnostica le ferite riportate dal figlio di 4 mesi, che si trovava sul passeggino travolto dall'auto. La seconda madre, di 31 anni, è stata invece dimessa con una prognosi di 30 giorni, mentre risultano ancora in corso di diagnostica le ferite del figlio di 8 anni.

La macchina è rimasta distrutta nello schianto: sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per consentire le diverse operazioni, via Einaudi è stata temporaneamente chiusa al transito, venendo riaperta poco dopo.