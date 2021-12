Monossido killer: due uomini trovati morti insieme ai loro due cani

Monossido killer in Veneto. Due uomini sono stati trovati morti insieme ai loro cani in una casa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia, in provincia di Verona. Il decesso dei due uomini e degli animali è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio.

Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri, con il pm di turno che ha disposto l'autopsia sui corpi per fugare tutti i dubbi.