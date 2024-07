Due ragazzi vengono inghiottiti dal fiume Brenta: stavano giocando a pallone

Due ragazzi sono stati inghiottiti dal fiume Brenta, a Campo San Martino, in provincia di Padova, dopo essersi tuffati nel fiume. È accaduto nel pomeriggio del 14 luglio. Secondo una ricostruzione dei testimoni, i due stavano giocando in una spiaggetta lungo il fiume quando il pallone sarebbe finito in acqua. Uno dei due si è tuffato per recuperare la palla. L'amico, vedendolo in difficoltà, si sarebbe tuffato per aiutarlo ma poco dopo sono entrambi scomparsi, trascinati dalla corrente. Diverse persone, che hanno assistito alla scena, hanno provato a prestare aiuto ai due giovani, che però sono scomparsi quasi subito alla vista.

Vane le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è diversa, ma l'episodio richiama la tragedia avvenuta il 31 maggio sul Natisone, in Friuli, quando tre amici, Cristian, Bianca e Patrizia, sorpresi dall'improvvisa piena del fiume, scomparvero tra le acque dopo aver tentato di resistere alla corrente abbracciandosi sopra a un isolotto.