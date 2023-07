In due sul monopattino e in galleria sulla corsia di sorpasso

In due, sulla corsia di sorpasso, all'interno di una galleria di una strada urbana con limite di velocità superiore ai 50 km/h. Tre infrazioni in una. A commetterle due ragazzi, ripresi mentre percorrono la galleria dell'A24 a Roma. Tre infrazioni a cui se ne aggiunge una quarta, quella commessa dall'automobilista che, per immortalare la scena, non si è fatto problemi a prendere il proprio smartphone, rallentare in corsia di sorpasso, e girare le immagino con il telefonino, poi rese pubbliche sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Come si vede nel video, il monopattino procede fra le auto che sfrecciano in corsia di sorpasso, nel tratto urbano della strada dei Parchi che porta al Verano, nella capitale. Davanti c'è un ragazzo, dietro di lui - nonostante sia vietato dal codice della strada - c'è una ragazza, che stringe nella mano destra una borsa di carta, di quelle che si utilizzano nei negozi di abbigliamento.

Le immagini di monopattini in tangenziale o sul raccordo anulare non sono più una novità, purtroppo, così come i video delle persone che anziché badare a guidare si distraggono per riprendere con i loro telefonini le immagini da condividere sui social.