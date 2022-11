Fanno sesso nei bagni dell'area di servizio: due uomini multati per 20mila euro

Stavano consumando un rapporto sessuale all'interno di un bagno di un'area di servizio della tangenziale di Napoli. Due uomini di 63 e 52 anni sono stati sorpresi da una pattuglia degli agenti della polizia stradale e dovranno pagare una multa di 20mila euro per "atti osceni in luogo pubblico".

Ieri pomeriggio, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta hanno effettuato un controllo in un'area di servizio della tangenziale di Napoli, a seguito di numerose lamentele giunte al gestore da parte di alcuni avventori. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto uscire dal bagno riservato agli uomini una persona in evidente stato di imbarazzo e, una volta all'interno, hanno sorpreso due uomini che stavano consumando un rapporto sessuale. Gli agenti, pertanto, li hanno identificati e sanzionati.

Pur depenalizzato nel 2016, il reato di atti osceni (articolo 527 del codice penale) è comunque soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che parte da 5mila e arriva a 30mila euro. La reclusione (da 4 mesi a 4 anni e mezzo) è prevista solo se "il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano". Se il reato è commesso per dolo la sanzione è alta, se invece avviene "per colpa" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro.