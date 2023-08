Due persone si sono arrampicate in cima al Duomo di Milano

Due ragazzi, all'alba di oggi 11 agosto, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo di Milano, quella su cui si trova la "Madonnina". Si tratta di due cittadini francesi e per il momento non sembra esserci alcun rapporto con l'imbrattamento della Galleria, fanno sapere da piazza Beccaria.

Tutto è successo intorno alle 6.10, proprio mentre stava sorgendo il sole. Sono stati gli agenti della polizia locale ad accorgersi della presenza dei due climber sulla guglia più alta della Cattedrale (a quasi 108,5 metri da terra). I due sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dagli agenti. Sono stati denunciati. Per il momento non sono state rese note le loro generalità, né il reato che gli è stato contestato. Stando a quanto trapelato potrebbero far parte di un gruppo di scalatori internazionali di monumenti e grattacieli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due si sono arrampicati probabilmente per realizzare video da postare sui social network. Nelle macchine fotografiche e nei cellulari in loro possesso sono state trovate immagini scattate in cima a monumenti di altre città europee, tra cui anche la torre Eiffel anche se non si è stato ancora possibile determinare se siano loro gli autori delle foto.

Un fatto simile oltre 10 anni fa

Un fatto simile è avvenuto oltre 10 anni fa. Nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2013, Maurizio Di Palma si lanciò dal Duomo con il suo paracadute. Subito dopo essere stato identificato fu indagato per "getto pericoloso di cose": accusa da cui è poi stato assolto.

Continua a leggere su Today.it...