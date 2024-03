Tragico schianto: muore a 24 anni Dylan Maratea

Ancora un drammatico incidente stradale, ancora una giovane vittima sulla strada. Un ragazzo di 24 anni, Dylan Maratea, è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 febbraio, nello schianto avvenuto in via delle Industrie, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che si trovava alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro lo spartitraffico.

Inutile il tempestivo arrivo dei soccorsi, a nulla sono valsi tutti i tentativi di rianimarlo: il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sullo scooter c'era anche un altro ragazzo, che ha riportato la frattura del braccio. Le forze dell'ordine, tra cui la polizia locale e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.