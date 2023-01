Un elicottero è precipitato nel greto di un fiume

È morto il pilota dell'elicottero caduto oggi martedì 31 gennaio 2023 nel greto del fiume Meduna a Sequals, in provincia di Pordenone. A segnalare l'incidente aereo una chiamata al numero unico delle emergenze da parte di una persona che ha visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, per poi scomparire dall'orizzonte, è scattata la macchina dei soccorsi.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

A quanto si apprende, l'elicottero avrebbe perso quota mentre e nonostante il tentativo di atterraggio si è schiantato al suolo a forte velocità, disintegrandosi. Il pilota è morto all'istante. Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca. I carabinieri stanno sentendo il pilota per capire le circostanze dell'incidente



Notizia in aggiornamento