Chiede l'elemosina, gli offrono la colazione e il mendicante ruba la loro bici

Hanno risposto alla richiesta di un mendicate che chiedeva un’elemosina. Non solo gli hanno lasciato del denaro ma gli hanno anche pagato la colazione. Poi lui, il mendicante, ha pensato bene di ringraziarli rubandogli la bici.

È quanto accaduto nel centro di Piacenza, dove due piacentini erano a passeggio. Dopo aver incontrato un clochard, hanno pensato di rispondere alla sua richiesta di elemosina. Colpiti dalla sua gioia, hanno deciso di offrirgli anche la colazione a base di cappuccio e brioche.

Il gesto di altruismo però non è servito a metterli al riparo da quanto accaduto dopo. Secondo quanto denunciato due due piacentini in fatti, proprio il mendicante poi ha rubato la loro bicicletta con uno scatto, dandosi alla fuga in sella alla due ruote. Uno dei due benefattori ha provato a rincorrerlo ma non è riuscito a raggiungerlo. Tutto denunciato ai carabinieri.