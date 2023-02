Elena Cisonni morta in casa a 34 anni, il corpo trovato dai genitori

Tragedia a Pove, centro della provincia di Vicenza, dove una 34enne è stata trovata morta in casa. Si tratta di Elena Cisonni. La donna viveva a Milano, dove lavorava come esperta di moda, ma era tornata a Pove per trascorrere qualche giorno con i genitori. Il corpo è stato trovato nella casa di famiglia proprio dai genitori. Usciti per una commissione, al rientro hanno visto la figlia stesa sul pavimento del bagno. Immediata la chiamata al 118, ma i soccorsi sono stati inutili. A uccidere Elena Cisonni è stato un malore improvviso. Il padre Vincenzo è noto nel Vicentino, è stato anche ex sindaco di Valstagna.