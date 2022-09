Il ricovero e la malattia: Elena muore a 23 anni stroncata da un'infezione fatale

È morta a soli 23 anni Elena Spironello, residente a Gardigiano di Scorzè, in provincia di Venezia. La giovane n'è andata dopo due settimane di ricovero in ospedale, all'Angelo di Mestre. Elena era malata da tempo e, nel mese di settembre, la sua situazione è peggiorata rapidamente. Una bronchite, seguita da una polmonite. La ragazza avrebbe sviluppato un'infezione che ha raggiunto tutti gli organi e non le ha lasciato scampo. In pochi giorni è stata strappata all'affetto dei suoi cari.

Elena studiava lingue all'università Ca' Foscari di Venezia. Era stata ricoverata il 10 settembre, quando le sue condizioni sono diventate serie. Poco dopo è entrata in coma. La sua scomparsa, che risale a domenica, ha sconvolto un'intera comunità, dove la giovane era molto conosciuta soprattutto perché attiva nel sociale. Benvoluta e impegnata, faceva parte dell'Azione cattolica e degli scout. Aveva a cuore i giovani, un'anima da educatrice, improntata alla solidarietà e a prendersi cura del prossimo.

Sono in molti a ricordare in queste ore la sua bontà e il suo impegno, a cominciare dai dirigenti del liceo Berto di Mogliano Veneto, che la 23enne aveva frequentato: "L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo". Elena lascia i genitori, Ketty e Carlo.