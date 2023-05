Eleonora morta a 18 anni per avere rifiutato la chemio: "Succube di madre e padre"

Eleonora Bottaro aveva appena compiuto 18 anni quando, nel 2016, è morta di leucemia. Non si era sottoposta alla chemio e i genitori Lino Bottaro e Rita Benini sono stati condannati per omicidio colposo. La sentenza è definitiva e la Cassazione scrive: "Si fidava ciecamente dei suoi genitori e non dei medici. Era succube della madre e del padre".

La famiglia (della provincia di Padova) si era sempre opposta alle cure tradizionali, scegliendo per la figlia il metodo antiscientifico Hamer, che sostiene di guarire dai tumori con vitamina C e psicoterapia.

Il cosiddetto metodo Hamer, anche noto come Nuova Medicina Germanica, e la sua variante chiamata biologia totale, si basano su un insieme di teorie che non sono mai state sottoposte a una sperimentazione scientifica seria. Il presupposto è che il tumore sia il frutto di un conflitto psichico.

Nel giugno del 2019 la prima condanna del giudice monocratico di Padova per i genitori, poi il ricorso fatto dalla famiglia e nel 2021 la condanna della corte d'appello. Giudizi confermati dalla Cassazione. Secondo la Suprema corte già il tribunale, attraverso la nomina di una curatrice speciale della minore, "aveva ritenuto che la ragazza fosse condizionata dalle decisioni dei genitori, di cui si fidava ciecamente. Come ritenuto dal tribunale, dunque - prosegue la sentenza - il silenzio o il mancato approfondimento delle sue reali condizioni di salute dipendeva dal fatto che la giovane in realtà non credeva a quanto gli era stato rivelato dai medici, ma aveva fiducia unicamente nei genitori, i quali le avevano detto che la chemioterapia non era necessaria, anzi era nociva".