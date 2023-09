L'auto si schianta contro una parete di roccia: morta una donna

Un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo. Una donna di 48 anni, Eleonora Zaffaina, residente a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, è morta in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, all'altezza del ponte di Fener. a Segusino. Intorno alle 23 i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una chiamata da un automobilista: la vettura della 48enne, una Volkwagen Maggiolino, era finita contro la parete di roccia che delimita la strada.

Nonostante i tentativi di rianimazione del 118 la donna, estratta dalle lamiere del veicolo, è morta. Al momento non è chiaro se sia rimasta vittima di un colpo di sonno, di un malore o se la macchina abbia avuto un guasto. Si ipotizza anche che la 48enne possa essersi trovata di fronte un animale e che si sia finita contro la parete di roccia nel tentativo di evitarlo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate soltanto dopo l'una della notte. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente.

