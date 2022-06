"Patto elettorale con un capomafia": arrestato candidato al Consiglio comunale

L'accusa è quella di voto di scambio politico-mafioso. A pochi giorni dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno un candidato di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo, Pietro Polizzi, 73 anni, il suo collaboratore Manlio Porretto, e Agostino Sansone, sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile su disposizione del gip. Il giudice ha accolto la richiesta dei pm, avanzata sulla scorta di alcune intercettazioni e di altri elementi raccolti nelle ultime settimane dagli investigatori.

Secondo quanto ricostruito, Polizzi - che si era candidato anche alle scorse amministrative collezionando poco più di 600 voti con la lista “Uniti per Palermo” e che in passato è stato consigliere provinciale, eletto nell'Udc - avrebbe fatto un patto con la criminalità organizzata e i boss del quartiere Uditore per recuperare numeri utili per garantirsi le elezioni. Da qui il rapporto con il costruttore Sansone, il cui nome in passato era stato già accostato a quello del capomafia Totò Riina proprio perché il fratello, fra le altre cose, avrebbe dato ospitalità al boss di Corleone durante il periodo di latitanza.

E’ stata un’inchiesta lampo che ha portato il procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti Giovanni Antoci e Dario Scaletta a chiedere e ottenere dal gip Alfredo Montalto, nel giro di pochi giorni, l’arresto di Polizzi, oggi dipendente di Riscossione Sicilia, del suo collaboratore e di Sansone. Fondamentale una conversazione che sarebbe stata captata circa venti giorni fa. Perquisizioni sono state eseguite a casa e nell'ufficio di Agostino Sansone, che in passato ha scontato una pena per associazione mafiosa.