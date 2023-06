Condannato il trapper Elia17Baby: accoltellò un uomo in spiaggia

Elia Di Genova, il trapper romano conosciuto come Elia17Baby, è stato condannato a 10 anni in primo grado per aver accoltellato, la notte del 14 agosto scorso, un 35enne di Sassari, Fabio Piu. Di Genova pugnalò il 35enne dietro un noto locale sulla spiaggia del golfo di Marinella, in Gallura, a pochi passi da Porto Rotondo. La vittima riuscì a salvarsi grazie al tempestivo intervento di alcuni presenti. La ferita però gli procurò serie lesioni alla spina dorsale tanto da compromettergli in parte l'uso delle gambe.

Oggi l'uomo si muove sulla sedia a rotelle. Stamattina al Tribunale di Tempio Pausania erano tutti e due in aula. La pm Nadia la Femina aveva chiesto otto anni per Di Genova. Dopo qualche ora il giudice Claudio Cozzella è andato oltre e lo ha condannato a dieci anni. Gli avvocati del trapper hanno già annunciato ricorso.

Continua a leggere su Today...