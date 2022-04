Per festeggiare l'arrivo di una bambina fanno una "baby shower" con l'elicottero

C'è chi si è spaventato e chi si è incuriosito tra i cittadini residenti a Bagnoli, quartiere di Napoli, al passaggio di un elicottero che ha rilasciato uno strano fumo di colore rosa. La circostanza ha scatenato reazioni e le ipotesi più disparate e preoccupanti, dalle tesi complottiste fino a immaginare strane scie chimiche. Visto il periodo particolare che stiamo vivendo da un paio di anni, ognuno ha dato libero sfogo alle fantasie più tragiche. Fino poi alla scoperta: si è trattato di un modo "originale" escogitato da una coppia in attesa per rivelare il sesso del nascituro a famiglia e amici.

Si chiama anche "gender reveal party" e nella maggioranza dei casi si traduce proprio in una festa in cui la comunicazione del sesso del figlio in arrivo avviene attraverso il colore dell'interno di una torta o dei coriandoli che vengono esplosi in aria. In quest'occasione, la coppia napoletana ha brillato certamente per inventiva, dando un appuntamento a familiari e amici invitandoli a guardare il cielo a un determinato orario.

Il resto lo ha fatto l'elicottero, rilasciando una scia rosa che avrà fatto la felicità di alcuni e deluso altri, magari. Ma anche questo fa parte del "gioco".