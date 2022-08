Precipita un elicottero in Valtellina: muore il pilota, ferito un 17enne

Tragico incidente aereo in Valtellina. Un elicottero con a bordo due persone, probabilmente padre e figlio, sarebbe precipitato sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio, forse a causa di una avaria. Morto il pilota di 60 anni, ferito il ragazzo 17enne, estratto dai soccorritori ancora vivo dalle lamiere del biposto. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e per quanto le sue condizioni siano gravi non sembra essere in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, l’elicottero sarebbe andato in avaria e avrebbe toccato i fili dell'alta tensione di alcuni tralicci per poi cadere poco sopra l'abitato sulle alpi Orobie.