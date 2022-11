Elicottero privato precipita: pilota in codice rosso

Un elicottero privato è precipitato nel comune di Piedicavallo, in provincia di Biella. Sul posto è stata inviata in prima battuta l'eliambulanza con il tecnico del aoccorso alpino a bordo che ha individuato un ferito, il pilota, poi trasportato in ospedale in codice rosso. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma si escludono problemi legati al meteo visto il cielo sereno e con vento inferiore ai 5 chilometri orari.

L'elicottero è precipitato in una boscaglia, vicino al cimitero, mentre stava trasportando materiali edili necessari per lavori in corso al rifugio "Alfredo Rivetti", a 2.150 metri di altitudine, sulle Alpi Biellesi. Il pilota è un quarantenne valdostano.

Articolo in aggiornamento