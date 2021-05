Elisa Girolametto, la volontaria della Croce Rossa morta a 19 anni nell’incendio della sua auto

La tragedia all'alba in provincia di Treviso. La ragazza si stava recando in una casa di riposo per il suo primo giorno di tirocinio da infermiera. Il messaggio del fidanzato: "Ti ho aspettata tanto, sei rimasta con me troppo poco"

Una ragazza di 19 anni è morta all'alba di oggi in un incidente stradale mentre si stava recando presso una casa di riposo per quello che sarebbe stato il suo primo giorno di tirocinio come infermiera. Elisa Girolametto, questo il nome della giovane, era al volante della sua Fiat Punto quando, mentre percorreva via degli Alpini ad Altivole (Treviso), ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è finito fuori strada, schiantandosi prima contro un muretto e poi prendendo fuoco. Rimasta imprigionata tra le lamiere, la ragazza è morta carbonizzata. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Elisa Girolametto, la studentessa volontaria della Croce Rossa morta in un incidente ad Altivole

Elisa Girolametto, studentessa universitaria del corso di Biotecnologie sanitarie all'università di Padova, avrebbe dovuto iniziare oggi il suo tirocinio presso una casa di riposo di Montebelluna. Originaria di Bassano del Grappa (Vicenza) ma residente nel comune trevigiano di Riese Pio X con i genitori e le sorelle di 14 e 16 anni, faceva parte del Comitato di Bassano del Grappa della Croce Rossa, i cui volontari hanno espresso tutto il loro dolore per la morte della giovane in una nota.

"Elisa era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo. Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato Giorgio Gheno, per far sentire loro l'affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato. Mancano le parole, ma siamo sicuri che la nostra presenza porterà un po' di conforto. Il pensiero del Presidente e del Consiglio è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi".

Su Facebook, il ragazzo di Elisa le ha rivolto un ultimo messaggio: "Ti ho aspettata tanto, sei rimasta con me troppo poco. Ciao Amore mio!!! Buon viaggio".