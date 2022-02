La studentessa che si è laureata in autostrada, intrappolata per un incidente gigantesco

Partire da casa con largo anticipo non è bastato, perché un maxi incidente l'ha tenuta bloccata per ore in autostrada. Elisa Santacroce, 23enne di Caselle Torinese, non si è persa d'animo ed è riuscita a laurearsi in condizioni di estrema difficoltà, a bordo dell'auto guidata dal fidanzato e insieme a un'amica. Ieri era in programma la discussione della sua tesi, intitolata "Fenomeno della povertà. Storia, politiche e dati" nel corso di servizio sociale all'università di Genova. L'esposizione era prevista per le 11,45 e la coppia era partita alle 7, ritenendo di arrivare nel capoluogo ligure con largo anticipo.

Tuttavia, l'auto è rimasta intrappolata, insieme a molte altre, nel gigantesco tamponamento tra quaranta veicoli in cui hanno perso la vita due uomini sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La tratta è rimasta chiusa per nove ore: impossibile per Elisa raggiungere l'università. Dopo un momento di comprensibile scoramento, col fidanzato e l'amica che hanno fatto di tutto per tranquillizzarla, la giovane ha chiamato il suo relatore di tesi, che ha trovato una soluzione: discutere il suo lavoro sull'app Teams, come hanno fatto molti studenti nel corso della pandemia.

"È stato lui a pensare a tutto e ad aprire il collegamento con la commissione - ha racconta la ragazza -. Ironia della sorte, abbiamo ricominciato a muoverci, dopo ore fermi, proprio quando è partita la discussione. A quel punto mi sono nuovamente spaventata perché credevo che saltasse la connessione". Alla fine, però, tutto è andato per il meglio e la tesi è stata giudicata con il massimo dei voti. "È andata bene così, anche se avrei preferito laurearmi in presenza: rimandare tutto sarebbe stato sicuramente peggio", conclude Elisa. Per la cronaca, la destinazione è stata poi raggiunta intorno alle 15 per le foto di rito. Adesso la giovane penserà all'abilitazione e al lavoro.