Elisa, scomparsa prima di entrare a scuola: l'appello dei familiari per ritrovarla

Da oltre 24 ore non si hanno notizie di Elisa, studentessa romana di 17 anni residente nella zona di Valle Aurelia. I genitori hanno sporto denuncia in commissariato con le forze dell'ordine che si sono attivare per ritrovarla, al momento senza esito.

A lanciare l'appello sui social la madre, Loredana, che ha postato le foto dell'adolescente sui gruppi di quartiere: "Da 24 ore non ho notizie di mia figlia Elisa. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando. Elisa ha 15 anni. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e delle scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 metri. Ha i capelli come nelle foto".

Un appello rilanciato dallo zio dalla minorenne, fratello della madre: "Siamo molto preoccupati ed in ansia per Elisa" spiega a RomaToday Giuseppe Pungitore. "Domenica sera aveva fatto un concerto con il suo gruppo ed aveva fatto un po' più tardi rispetto al solito". Da qui la decisione di entrare a scuola per una volta a seconda ora. "Ma dalle 10:20 il suo telefono è staccato, la madre l'ha chiamata e le ha risposto con un messaggio che stava aspettando di entrare a scuola".

Ma di Elisa da allora si sono perse le tracce: "Tramite la polizia abbiamo scoperto che ha preso la metro a Valle Aurelia e dopo aver fatto cambio con la linea B è scesa alla stazione Anagnina". "Ripresa dalle telecamere è stata vista mentre si avviava verso i capolinea dei bus che portano ai Castelli Romani". Poi il nulla. "Chiunque dovesse incontrarla o pensa di averla incrociata vi prego di farmelo sapere tramite Messenger o al numero 339.6401410".

Dalle questura di Roma intanto fanno sapere che c'è "massimo impegno delle forze dell’ordine per le ricerche della minore scomparsa nella giornata di ieri. Elisa al momento della scomparsa indossava un pantalone colorato e delle scarpe nere Vans basse, una felpa nera e uno zaino dello stesso colore. È alta 1,60 metri, corporatura media carnagione chiara, capelli di colore rosso . A denunciarne la scomparsa, la mamma. Se qualcuno dovesse riconoscerla può contattare il 112 Nue".