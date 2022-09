Impenna con la moto, travolge e uccide una 34enne che passeggiava a lato della strada

Nelle immagini la folle corsa della moto pirata - in impennata - che, dopo aver investito la 34enne, si schianta contro un'auto parcheggiata. Uno dei colleghi di Elvira denuncia una situazione fuori controllo: "Sono il collega della ragazza che è morta davanti ai miei occhi a via Caracciolo. Sul lungomare non è cambiato niente, ci sono ancora ragazzi che corrono all'impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso. Ho provato a segnalare alla polizia e la municipale e nessuno vuole interessarsi di questa cosa. Moriranno altre persone per colpa di questi irresponsabili. Mi stenderò in mezzo alla strada se nessuno interverrà".