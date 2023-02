Non risponde al telefono: papà di due bimbi trovato morto sul divano

Dramma in provincia di Padova: un uomo di 44 anni, Emanuel Antonello, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, sabato 11 febbraio, nella sua abitazione di Lobia di San Giorgio in Bosco. A lanciare l'allarme sono stati i genitori: mamma Gina e papà Paolo provavano infatti a chiamarlo al telefono da venerdì sera ma senza ottenere risposta, e dopo ore di blackout comunicativo hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco. I quali si sono precipitati in via dei Tigli: una volta sfondata la porta i pompieri lo hanno trovato privo di vita sul divano.

Sul posto anche i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, che lavorava quale all'Imasaf di Cittadella (dove si realizzano marmitte) e che lascia i due figli Tommaso e Nicole. Tra le principali passioni di Emanuel Antonello le moto: i funerali del 44enne si terranno alle ore 15 di mercoledì 15 febbraio nella chiesa di Facca.