Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: morto sul colpo

Ancora una tragedia a Palermo. Un uomo di 69 anni, Emanuele Leto, è stato travolto e ucciso ieri sera da un'auto in via San Filippo, nella zona di Borgo Ulivia (quartiere Falsomiele). Secondo quanto ricostruito, Leto stava percorrendo a piedi la strada quando è stato investito da una Lancia Ypsilon guidata un uomo. È successo intorno alle 21.

Dopo l'impatto il conducente si è fermato e ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo al sessantanovenne. Sull'episodio indagini in corso per ricostruire esattamente la dinamica e stabilire se l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia e gli agenti della sezione infortunistica della municipale.

Si tratta dell'ennesima tragedia sulle strade di Palermo. Appena tre notti fa, in via Messina Marine, un uomo di 35 anni, Hasan Ruhel, aveva perso la vita a causa di un incidente avvenuto all'altezza del bar Josè, non lontano dal Buccheri La Ferla. La vittima, originaria del Bangladesh, era stata travolta mentre si trovava in bici dal conducente di una Fiat 500, un ragazzo di 24 anni che stava andando a lavorare.

Continua a leggere su Today.it...