Emanuele Pileggi, morto di aneurisma dopo il vaccino: aperta un'inchiesta

La Procura ha deciso di disporre l'autopsia sul 42enne per far luce sulle cause del decesso e per chiarire un eventuale collegamento con il siero anti-covid

Non c'è pace per la famiglia di Emanuele Pileggi il 42enne morto dopo un aneurisma giovedì 9 settembre 2021: dopo lo stop ai funerali è arrivata l'apertura di un'inchiesta per far luce sulle cause del decesso. La funzione avrebbe dovuto svolgersi sabato 11 settembre, nella basilica di Lavagna, ma la Procura di Genova ha chiesto tempo per valutare il caso e decidere se disporre l'autopsia.

Alla fine è proprio questa la strada scelta e i risultati dell'esame finiranno nel fascicolo, aperto per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. Solo in seguito al via libera della pm Pischetola, i familiari potranno fissare la nuova data dei funerali.

La scomparsa di Pileggi, storico dirigente della società Villaggio Calcio e padre di famiglia, ha destato profondo dolore e sgomento nel Tigullio, già scosso per la scomparsa del sindaco di Chiavari. Il 42enne, operaio in Fincantieri, lo scorso inverno aveva contratto il virus e il 30 agosto scorso era stato sottoposto alla dose di vaccino anti covid Moderna.

Quindi era stato visitato al pronto soccorso di Lavagna per un mal di testa. Sottoposto a tac, era stato trasferito al San Martino per un intervento chirurgico alla testa. Nonostante il parere dei medici, che hanno escluso un'eventuale correlazione con il vaccino, il pm Arena aveva chiesto di aspettare a celebrare l'esequie e alla fine è arrivata la decisione di procedere con l'autopsia.