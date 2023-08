La gita in montagna, poi la caduta: Emilio muore sotto gli occhi della fidanzata

Tragico incidente lunedì 14 agosto in Val Brembana. Un medico di appena 26 anni di Lumezzane, Emilio Gentile, è morto nel corso di un'escursione.

Come ricostruisce BresciaToday, Emilio Gentile era con la sua fidanzata nella zona dei Laghi Gemelli. Intendevano fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi, per poi tornare a Carona ma hanno sbagliato il sentiero e sono andati a nord, rispetto al percorso normale.In un punto molto impervio, a 1.850 metri di quota, il ragazzo è precipitato. La compagna ha chiesto subito aiuto, purtroppo però i soccorsi sono stati inutili.

Gentile era volontario dell'Avis e lavorava in due istituti. Lo scorso anno aveva lavorato come vaccinatore per l'Asst Spedali Civili di Brescia.

Continua a leggere su Today.it...