Bimbo di 6 mesi morto dopo una caduta dal fasciatoio

Un neonato di appena mesi è morto in ospedale dopo un fatale incidente a casa. Il piccolo Filippo, residente con la famiglia ad Agira (in provincia di Enna) sarebbe caduto dal fasciatoio. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Enna e poi da lì è stato predisposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui il bimbo è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico per un vasto ematoma celebrale e nella mattinata di oggi 13 luglio a una seconda operazione per tentare di salvarlo. Per il piccolo, che non si è mai ripreso non c'è stato nulla da fare: le condizioni erano troppo gravi. Nelle scorse ore il tragico epilogo.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Agira, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia: "Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo. Ci stringiamo a loro nel cordoglio".

Continua a leggere su Today.it