Ha un malore e viene trovato morto sul divano dall'amico

Non rispondeva al telefono così un amico è andato a controllare e ha trovato morto Enrico Casciani, nel laboratorio in cui progettava e fabbricava tavole da surf a Castelfidardo, in provincia di Ancona.

Originario di Viterbo, 63 anni, Casciani era disteso sul divano. Il suo cuore aveva già smesso di battere quando l'amico è arrivato. Sul posto è arrivato il 118, insieme ai carabinieri, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un infarto avrebbe stroncato il 63enne, che lascia una figlia adolescente. Enrico Casciani era uno shaper, l'artigiano che fabbrica tavole da surf, ed era molto apprezzato nel suo settore.

L'officina si chiamava Surf Lab: Casciani si era trasferito nelle Marche dopo aver lavorato anche in Toscana. Da giovane era stato tra i promotori dello Sci Club locale di Viterbo. Accertate le cause naturali del decesso, la salma è stata messa a disposizione dei familiari per l'organizzazione del funerale.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it