Killer in azione

Agguato in auto: 25enne ucciso con 8 colpi di pistola

È successo nella notte a Napoli, a pochi passi dallo stadio Maradona. Per la vittima, Enrico Marmoreo, non c'è stato nulla da fare. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, mentre le forze dell'ordine indagano per individuare gli esecutori del delitto