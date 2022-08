Precipita con ultraleggero, morto pilota di 33 anni

Tragico incidente in Francia, dove è morto un istruttore di volo italiano. A perdere a vita Enrico Peron, 33enne originario di Borgoricco (Padova). Come spiega PadovaOggi, l'incidente è avvenuto sabato scorso non distante dall'aerodromo di Meaux-Esbly di Seine-ed-Marne. Poco prima delle 13 Peron era con un cliente francese di 47 anni. Il volo panoramico si è trasformato in tragedia e l'ultraleggero è precipitato al suolo.

Enrico Peron ha vissuto da ragazzino a Borgoricco. Da sempre appassionato di volo, nel 2011 si è trasferito a Parigi e ha coltivato il suo sogno fino a diventare istruttore e a trovare un lavoro stabile. Grande appassionato di sport, lo ricordano i vertici della pallavolo Campodarsego come un atleta di spessore.