Il ragazzo che entra a casa di un anziano e si addormenta per smaltire la sbronza

È entrato a casa di un signore di 95 anni, si è accasciato sul divano del salotto e si è addormentato. Il tutto mentre l'anziano riposava ignaro nella sua stanza. Il protagonista della vicenda è un senza fissa dimora di 24 anni, con precedenti di polizia, che a quanto pare aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. E così, per smaltire la sbronza, ha deciso di fare irruzione in un'abitazione scelta forse a caso per schiacciare un pisolino e recuperare le forze (e la lucidità). I fatti sono andati in scena la notte del 20 marzo a Lurate Caccivio, paese in provincia di Como che conta poco meno di 10mila abitanti.

È stata la figlia del proprietario di casa a trovare il giovane al mattino, ancora addormentato e a chiamare i carabinieri di Lurate che sono prontamente intervenuti. Secondo quanto ricostruito, il 24enne avrebbe forzato la porta dell'abitazione solo per cercare un posto per dormire e riprendersi dall'ubriacatura. Nel corso della perquisizione, i militari gli hanno trovato in tasca un cellulare che poi è risultato di proprietà di una commerciante di Como, titolare di un negozio di fiori e piante. I carabinieri stanno verificando anche la provenienza di altri oggetti trovati addosso al 24enne che ora è in stato di fermo.