Entra in casa dell'ex fidanzata e la costringe a passare la notte con lui: il video

I carabinieri della stazione di Fortebraccio hanno arrestato un 32enne, residente a Todi (Perugia), con diversi precedenti di polizia, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex fidanzata. L'uomo, già protagonista di episodi di molestie e violenze nei confronti della ex, come testimoniato da alcuni video che hanno fatto il giro del web, era entrato all'interno dell'abitazione della donna passando dal vetro rotto di una porta-finestra, aggredendo la ragazza che era riuscita a far allontanare l'ex compagno urlando.

Per quei fatti il 32enne era stato denunciato per i reati di violazione di domicilio e atti persecutori, con l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La notte del 13 maggio scorso, incurante del divieto, l'uomo si è recato a casa della ex compagna e, dopo averla colpita al volto, è stato con lei fino alle prime ore del mattino, quando la donna è riuscita ad avvisare un amico che ha chiamato il 112.

I militari hanno accertato che il 32enne, da marzo, aveva continuato a contattare la donna per telefono, con numerosi messaggi, fino al culmine del nuovo ingresso in casa. L'uomo è stato condotto nel carcere di Perugia.