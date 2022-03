La tragedia di Caporiacco: lui morto, lei ferita, cosa sappiamo finora

Mercoledì mattina in via San Daniele, a Caporiacco, frazione di Colloredo di Monte Albano (Udine), una donna proveniente a piedi da una vigna, ha chiesto aiuto a una famiglia lì del posto. Era ferita, gli abiti sporchi di sangue. Cercava di chiamare l’ambulanza con il cellulare: sosteneva le avessero sparato. Poco lontano un uomo, senza vita, con un colpo di arma da fuoco alla testa. La vittima è l'ultrasettantenne Enzo Minisini, originario proprio di Caporiacco ma trasferitosi da poco a Majano.

La donna, 44 anni, straniera è residente a San Vito al Tagliamento. La donna sarebbe stata raggiunta da tre colpi, due alla schiena e uno a una gamba, ed è adesso ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non rischia la vita. Sul posto, a terra, è stata trovata la pistola con cui è stato fatto fuoco.

La dinamica non è ancora chiara, ma si sarebbe trattato di un tentato omicidio-suicidio. Minisini è arrivato sul posto, assieme alla donna, a bordo di una Fiat Panda di colore scuro. Secondo le prime ipotesi, e in base alle testimonianze raccolte dagli inquirenti sul posto, l'uomo avrebbe sparato alla donna e poi avrebbe rivolto contro se stesso l'arma. Ma si tratta di ipotesi tutte da confermare allo stato attuale delle indagini. I due si frequentavano da qualche tempo. La salma dell’uomo è stata portata all’obitorio di Udine: l’autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni. Minisini aveva quattro figli e due matrimoni alle spalle. In passato lavorava all'estero, in Africa. La donna ha due figli, fino a qualche tempo fa lavorava come badante.