Scopre a 14 anni di essere erede di un imprenditore milionario

Una ragazza di 14 anni ha scoperto di essere erede di un imprenditore, per caso. Lei è infatti nata da una storia d’amore extraconiugale tenuta nascosta. L'accordo prevedeva di farla crescere con il cognome della mamma mentre il padre, in segreto, avrebbe contribuito economicamente alla vita della figlia. Tre anni fa l'uomo è morto, e ora la madre della ragazza vuole che la paternità dell'imprenditore venga riconosciuta, portando in tribunale anche il test del dna che confermerebbe che l’uomo era il padre.

La ragazza sarebbe venuta a conoscenza della vicenda da una lite tra la madre e il nuovo compagno. Anche i i familiari dell’imprenditore sarebbero stati all'oscuro della storia, tanto che avrebbero scoperto dell’esistenza della ragazzina solo di recente.