Eredita una casa e in una stanza trova 2,4 kg di "erba"

Si è concluso con il rinvenimento di 2,4 kilogrammi di droga un controllo dei carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino. Su segnalazione da parte di una persona che aveva ereditato un bene a seguito del decesso del proprio fratello, i militari dell'Arma si sono recati in un'abitazione del centro dove hanno rinvenuto della sostanza stupefacente. Il nuovo proprietario all'interno dell'immobile, in una stanza aveva trovato della sostanza che appariva essere stupefacente e che i carabinieri hanno identificato come marijuana per un peso complessivo di quasi due chili e mezzo.

Nell'appartamdento sarebbe stato rinvenuto anche del materiale utilizzato per la coltivazione delle piante di cannabis. Lo stupefacente è stato sequestrato. Dai primi accertamenti non si esclude che la droga appartenesse all'ex proprietario dell'abitazione. Ma tutto è ancora da accertare. Sulla vicenda sono in corso le indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Signa.