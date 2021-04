Muore in Svezia e lascia la sua eredità al figlio mai conosciuto nato in Italia: l’appello della moglie

Una storia che parte da lontano, un appello che arriva da lontano. Nel 1958 un bambino è venuto a mondo a Trieste, figlio di una ragazza del posto e di un giovane guyanese, conosciutisi a Londra. La vita li ha divisi e ora che il padre naturale del bambino è morto, è sua moglie che dalla Svezia ha lanciato un appello per ritrovare quel bambino ormai adulto, destinatario dell'eredità che l'uomo ha lasciato.

È la storia raccontata da Chi l’ha visto?, che ha condiviso il messaggio della signora Mona. Il figlio di suo marito oggi avrebbe 63 anni e potrebbe chiamarsi Michael o Michele. "Diceva sempre che avrebbe voluto conoscerlo. Se mi stai guardando fatti avanti, sarei contentissima di incontrarti. Volevamo venire in Italia, a Trieste, per cercarti ma poi è arrivato il coronavirus. Spero davvero di poterti conoscere", dice la donna.

La storia a Chi l'ha visto?

Malcolm Simon e la madre di suo figlio si conobbero a Londra alla fine degli anni Cinquanta: lui era appena arrivato dal suo Paese, lei era lì per lavorare come ragazza alla pari e imparare la lingua. La scintilla scoccò una sera in un club frequentato da italiani. Ben presto la ragazza restò incinta e dovette tornare in Italia, dopo aver perso il lavoro. Le loro strade a quel punto si divisero, mentre Malcolm venne chiamato a svolgere il servizio militare a Cipro. Una volta terminata la leva, Malcom conobbe Mona e con lei andò a vivere in Svezia, dove ha lavorato con discreto successo nel campo della musica, uno dei primi dj neri della storia svedese. L’uomo è morto poco tempo fa, a causa di Covid-19, prima che lui e sua moglie Mona riuscissero a mettersi sulle tracce di quel figlio mai riconosciuto e perduto.

La donna possiede delle fotografie di Malcolm che ritraggono il piccolo insieme a una donna, la madre naturale o la nonna. In merito alla richiesta di informazioni è stato interessato l’ufficio anagrafe del Comune di Trieste e l’assessore competente Michele Lobianco e qualsiasi segnalazione può essere inviata alla redazione di TriestePrima, all’indirizzo redazione@triesteprima.it