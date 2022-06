Erica, la giovane prof morta col papà in un terribile incidente

Tornavano da Milano e viaggiavano in direzione Cassano delle Murge (Bari), dove vivevano, quando hanno perso la vita in un incidente stradale. Vito Nicola Petrelli e sua figlia Erica, 56 e 26 anni, sono morti sabato notte sull'autostrada A14, nel tratto tra San Severo e Foggia. L'utilitaria a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, in un canale lungo la carreggiata, in seguito a un tamponamento con un altro veicolo. Inutili purtroppo i soccorsi: la ragazza è deceduta sul colpo, suo padre durante il trasporto in ospedale.

Erica Petrelli, che come il padre era originaria di Francavilla ma residente a Cassano, nell'ultimo periodo aveva fatto l'insegnante in una scuola del Milanese. Due vite spezzate, e una comunità, quella di Cassano delle Murge, dove la famiglia risiedeva da tempo, ancora incredula per l'accaduto. "Una notizia straziante, che lascia senza parole", scrivono in tanti sui social e tanti sono i messaggi di concittadini che hanno espresso vicinanza ai parenti delle vittime.

Tra questi, anche quello del sindaco, Davide Del Re, che ha voluto dar voce al cordoglio dell'intera comunità: "Sono molto addolorato, l'intera città di Cassano si stringe intorno ai familiari - ha scritto il primo cittadino sui social -. Un atroce destino spezza due giovani vite. Sentite condoglianze".

I soccorsi sul posto (foto da FoggiaToday)