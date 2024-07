Precipita dal tetto e finisce sul cancello: morto sul colpo

Un uomo di 82 anni, Ermanno Galbusera, è morto nella mattina di oggi, mercoledì 17 luglio, dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione a Brivio, in provincia di Lecco. La tragedia è avvenuta poco dopo le 10.30, l'uomo si trovava sul tetto per effettuare delle riparazioni, quando è caduto da un'altezza di circa otto metri, atterrando sulla cancellata dello stabile.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Casatenovo e due automediche, insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati, per l'82enne non c'era più nulla da fare. Le terribile caduta dal tetto, oltre all'impatto con il cancello, non hanno lasciato scampo all'uomo, deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. Un drammatico incidente che ha sconvolto la comunità di Brivio e della frazione di Beverate, dove viveva la vittima.