Tragico schianto: muore un uomo, gravi due ragazzini

Ernesto Caperna, 53 anni, ha perso la vita nell'incidente in via Fabi a Frosinone: due minorenni sono rimasti gravemente feriti

Grave incidente stradale a Frosinone. Un uomo di 53 anni e morto e due minorenni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Armando Fabi.

Nello scontro tra due auto il 53enne Ernesto Caperna, che guidava una delle due auto, è morto sul colpo mentre due ragazzini che viaggiavano con lui, sono rimasti feriti. Le condizioni piu' gravi sono del piccolo di 7 anni trasportato d'urgenza al Bambino Gesu' di Roma. L'atro ragazzino, figlio della vittima, è stato trasportato al San Giovanni di Roma.

L'uomo alla guida dell'altro veicolo è stato trasportato in ospedale ad Alatri