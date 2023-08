All'esame per la patente con gli auricolari: sei denunciati

Scoperti dai carabinieri di Alessandria sei cittadini di nazionalità straniera che si erano presentati alla motorizzazione per la prova della patente di guida con gli auricolari, per essere sicuri di passare l’esame. I militari sono stati chiamati dagli esaminatori, insospettiti da alcuni atteggiamenti strani.

Due cittadini cingalesi, due pakistani, un egiziano e un marocchino, residenti tutti in Lombardia, sono stati denunciati per tentata truffa ai danni dello Stato. Sequestrati i telefoni cellulari e gli auricolari che gli avrebbero permesso di passare il test. In corso indagini per individuare chi all'esterno avrebbe dovuto fornire le risposte esatte.

Non si tratta del primo caso. Qualche settimana fa a Vercelli un egiziano di 44 anni, colto sul fatto mentre toglieva dall'orecchio l'auricolare, ha probabilmente ingoiato il piccolo ricevitore.

Continua a leggere su Today.it...