Esce a buttare la spazzatura: travolto e ucciso da un giovane con la patente sospesa

Ancora una vittima sulle strade in un fine settimana già segnato da diversi incidenti mortali. I fatti a Gravedona ed Uniti, piccolo comune del comasco, poco dopo la mezzanotte di domenica. A perdere la vita è stato un 64enne, investito ed ucciso da un giovane senza patente.

In base a quanto ricostruito da fonti ufficiali l'uomo, che lavorava come dipendente in una pizzeria della zona, stava andando a fine turno a buttare i rifiuti quando è stato centrato dall'auto. Il 26enne alla guida nell'affrontare una curva avrebbe perso il controllo del veicolo urtando il pedone che è caduto ed è stato sbalzato fino al torrente Lario. Gli specialisti del SAF dei vigili del Fuoco di Como lo hanno recuperato nel torrente già privo di vita.

Sul posto si sono arrivate anche tre ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso decollato da Villa Guardia. Presenti anche i carabinieri di Menaggio. Ferito, ma in maniera lieve, anche il ragazzo alla guida dell'auto. L'automobilista 26enne non aveva la patente: gli era stata ritirata alcuni mesi fa. Il giovane è stato portato all'ospedale di Gravedona dove è piantonato dai Carabinieri. È indagato per omicidio stradale.