"Mi ospiti a casa tua?": esce dal carcere e rapina la stessa amica di due anni fa

Era stato arrestato nel settembre 2018 e scarcerato solo da qualche mese, ma domenica ha commesso un'altra rapina nei confronti della stessa amica che aveva preso di mira due anni fa. E' successo a Trento nella notte tra sabato e domenica: un 54enne italiano è finito nuovamente in carcere.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si è presentato a casa della donna, nel centro di Trento, chiedendole ospitalità. Lei, per paura di ritorsioni, visto il precedente di due anni fa, ha accettato, ma la mattina seguente la situazione è degenerata. Quando ha saputo che non poteva più restare in quella casa il 54enne ha perso il controllo: ha percosso e strattonato la donna, poi ha preso un grosso coltello da cucina e ha preteso tutti i soldi che la vittima aveva in quel momento.

La donna, sotto shock, ha poi chiesto aiuto ai carabinieri della compagnia di Trento. Due pattuglie si sono messe sulle tracce dell'aggressore. Le ricerche non sono durate molto: l'uomo è stato identificato ed arrestato poco lontano dall'abitazione della donna. Per lui l'accusa è di rapina aggravata.