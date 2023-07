Esce di strada con l'auto e si schianta contro gli alberi: muore sul colpo

Tragico incidente stradale. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo della sua auto sulla strada provinciale 2bis, nei pressi di Coccanile, nel Ferrarese, e si è scontrato contro degli alberi. È accaduto nel pomeriggio del 28 luglio.

Il conducente, Marco Astolfi, originario di Ambrogio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria vettura, una Peugeot 206 blu, ed è uscito di strada in maniera autonoma, andando ad impattare contro gli alberi e finendo la propria corsa contro un palo. Il tutto, nei pressi di un campo coltivato.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno iniziato le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul luogo della tragedia è atterrato un elisoccorso ma, ogni tentativo di salvare il conducente è risultato vano.