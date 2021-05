Dalla squillo dopo la festa scudetto: finisce accoltellato e quasi eviscerato

Aveva deciso di cercare una escort per passare qualche ora in attesa del treno che lo riportasse a casa ma non poteva immaginare he quell'appuntamento sarebbe finito quasi in tragedia.

È stata una notte di sangue quella vissuta a Milano da un ragazzo di 26 anni - un giovane senegalese residente a Torino e regolare in Italia - finito accoltellato da una donna che per ora ha fatto perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato all'1.20, quando il 26enne - con una profonda ferita al fianco sinistro - ha chiesto aiuto a un passante in via Achille Maiocchi, tra Porta Venezia e Città Studi. L'uomo, che aveva un taglio con parziale eviscerazione, è stato immediatamente soccorso e trasportato al Niguarda, dove è stato subito operato, in condizioni delicate.

Prima di entrare in sala operatoria, però, è stato lui stesso a ricostruire con gli agenti delle Volanti l'accaduto. Il ragazzo ha spiegato di essere arrivato in giornata da Torino per prendere parte alla festa scudetto dei tifosi dell'Inter e di essere rimasto in città dopo aver perso l'ultimo treno utile per tornare in Piemonte.

A quel punto, stando alla sua versione, avrebbe fissato un appuntamento con una prostituta trovata su un sito internet. Raggiunta la donna - una sudamericana che lavora in casa proprio in via Maiocchi -, il 26enne le avrebbe dato 50 euro per una prestazione sessuale. Quando lei gli avrebbe chiesto di attendere qualche minuto, lui avrebbe chiesto indietro i soldi per andare via: da lì sarebbe quindi nata la lite poi finita col fendente.

I poliziotti hanno bussato all'appartamento indicato dal ragazzo, ma alla porta non ha aperto nessuno. Gli agenti sono poi comunque riusciti a entrare nella casa, che però è risultata vuota. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e gli investigatori stanno ora cercando di rintracciare la donna.