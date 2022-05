Chiama due escort ma viene rapinato nella camera d'albergo

Un appuntamento con due escort è finito in una rapina. Un cittadino romeno di 40 anni ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato da due uomini in un albergo in via Pacinotti, a Roma, la notte tra l'8 e il 9 maggio, mentre era nella stanza dell'hotel con le due professioniste del sesso a pagamento.

Il 40enne, stando a quanto raccontato alle autorità, ha pagato regolarmente le due donne la prestazione prima del rapporto. Una delle due, però, si è allontanata dalla stanza ed è tornata dopo poco in compagnia di due uomini: i due hanno spintonato il 40enne e lo hanno rapinato, prendendo tutti i soldi che aveva con sé, circa 3mila euro in contanti.

Dopodiché, le due escort e i due uomini si sono alla fuga. La vittima ha chiamato la polizia, ma ha rifiutato l'intervento del 118 e non ha voluto sporgere denuncia. Le indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato San Paolo di Roma.