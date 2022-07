Escursionista muore per un malore durante una camminata

Un escursionista ha perso la vita durante una gita in montagna dopo essere stato colto da un malore. L'uomo, un 54enne di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, si è sentito male nella mattinata di oggi 17 luglio mentre risaliva il sentiero numero 499 del Monte Ponta in compagnia di altri escursionisti. Immediato l'intervento della Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino della Val di Zoldo.

L'uomo ha lamentato un improvviso dolore toracico e si è poi accasciato a terra: il 54enne è stato subito assistito dai presenti, ai quali sono poi subentrati nelle manovre di rianimazione équipe medica e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Dolomiti Emergency. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare: i sanitari hanno dovuto constare il decesso.