Esibizionista entra ed esce dal carcere da 50 anni: "Basta, castratemi"

Fermato per atti osceni (per l'ennesima volta) ha chiesto lui stesso la castrazione chimica, ma si è sentito rispondere di "No". È la storia di un 64enne di Torino, che ha passato la vita tra carcere e comunità. Il problema è sempre lo stesso: compie atti osceni e non riesce a frenarsi. L'esibizionista, consapevole del problema, ha chiesto la castrazione chimica, ma il tribunale l'ha negata poiché non rientra nelle pene contemplate dalla giurisprudenza italiana. L'inibizione è stata rilanciata più volte da politici come Salvini che chiedono questo tipo di pena alternativa contro i reati sessuali. Il tribunale ha replicato "che in Italia non è possibile ricorrere a questa forma di inibizione se non per motivi oncologici", ha spiegato l'avvocato del 64enne. "Ha già fatto tutte le misure di sicurezza previste dal codice, il suo è un ergastolo bianco. Lo Stato ne esce sconfitto perché non trova rimedio a casi così tristi", ha aggiunto il legale.

Nel 2021, mentre era in permesso per incontrare lo psichiatra quando, lungo il tragitto, ha mostrato le sue parti intime a due minori in un parco giochi. Dalla casa di cura era passato quindi al carcere di Alba (Cuneo), nella sezione casa-lavoro. L'avvocato aveva chiesto un patteggiamento a sette mesi di carcere e il giudice si era riservato di decidere. Dieci giorni dopo, perquisendo la sua camera nella struttura sanitaria, gli erano state trovate oltre 30mila foto pedopornografiche e a Torino aveva patteggiato due anni.

"Questo problema ce l'ho da sempre e non sono mai riusciti a risolverlo, dicono che non c'è una cura. Ma io così vivo un'eterna condanna all'ergastolo 'bianco'", ha detto il diretto interessato. Secondo gli specialisti che lo hanno incontrato, l'uomo ha un "disturbo antisociale di personalità" ed è capace di intendere e di volere.

