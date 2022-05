Esplode batteria in classe, studenti finiscono in ospedale

Panico oggi, 30 maggio, in un scuola di Milano dove alcuni studenti sono rimasti intossicati dopo l'esplosione di una batteria o una power bank (una batteria esterna che si usa per ricaricare telefoni cellulari e tablet). L'episodio è accaduto poco prima delle 9 in una classe dell'istituto alberghiero Amerigo Vespucci di via Carlo Valvassori Peroni. Come ricostruisce MilanoToday, la batteria era in uno zaino. E' esplosa innescando un piccolo incendio. I fumi hanno intossicato buona parte degli studenti presenti in aula.

Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con due ambulanze a un'automedica. Hanno visitato sette studenti, tutti tra i 15 e i 16 anni, e un'insegnante di 57 anni. Una studentessa è stata portata all'ospedale San Raffaele in codice rosso a causa non tanto dell'intossicazione, ma di una crisi di panico. Un ragazzo e una ragazza invece sono stati portati in ospedale per il fumo inalato. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni. E' intervenuta anche la polizia che dovrà ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente.