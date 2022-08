Esplode caldaia: feriti marito e moglie

Paura per una coppia, marito e moglie, rimasti feriti nell'esplosione di una caldaia. E' accaduto a Bella Farnia, frazione di Sabaudia (Latina). I due, 55 anni lui e 57 lei, erano in casa: una villetta in un residence quando si è verificato l'incidente. Con loro c'erano i figli, rimasti illesi.

E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo con un trauma cranico, mentre il marito è al Santa Maria Goretti di Latina. Ha riportato una ferita a un occhio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Latina, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare cosa abbia causato l'incidente.