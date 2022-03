Esplode bombola di gas in auto: conducente morto carbonizzato

Un uomo è morto carbonizzato nella sua auto esplosa a causa della fuoriuscita di gas da una bombola che stava trasportando. Il fatto è accaduto questa mattina a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti al corso Garibaldi per un'auto che aveva preso fuoco, e che poi è esplosa. Dall'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, i militari hanno scoperto che l'esplosione è stata causata da una perdita di gas fuoriuscita da una bombola che il conducente dell'auto stava trasportando.

Completamente carbonizzata la persona a bordo dell'auto, morendo sul colpo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l'identificazione del cadavere e per accertare l'esatta dinamica dell'evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.